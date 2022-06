Tom Hanks perde le staffe contro i fan, che fanno inciampare la moglie Rita Wilson (Di venerdì 17 giugno 2022) Un incidente ha coinvolto uno degli attori più amati, premiati e seguiti al mondo. Si tratta di Tom Hanks. Proprio in questi giorni torna sul grande schermo con Elvis – la pellicola alla cui colonna sonora partecipano anche i Maneskin – che narra la vita del leggendario Elvis Presley. Il 66enne ha inoltre preso parte al nuovo live action Disney Pinocchio, che debutta l’8 settembre sulla piattaforma streaming Disney+ e vede il celebre attore nei panni di Geppetto. Vi raccomandiamo... Tom Hanks: i 64 anni di Forrest Gump Tom Hanks è passato alla storia specialmente per aver interpreato Forrest Gump – un uomo americano dotato di uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma, che corre ininterrottamente per tre anni in un paio di Nike Cortez – nell’omonima pellicola diretta ... Leggi su diredonna (Di venerdì 17 giugno 2022) Un incidente ha coinvolto uno degli attori più amati, premiati e seguiti al mondo. Si tratta di Tom. Proprio in questi giorni torna sul grande schermo con Elvis – la pellicola alla cui colonna sonora partecipano anche i Maneskin – che narra la vita del leggendario Elvis Presley. Il 66enne ha inoltre preso parte al nuovo live action Disney Pinocchio, che debutta l’8 settembre sulla piattaforma streaming Disney+ e vede il celebre attore nei panni di Geppetto. Vi raccomandiamo... Tom: i 64 anni di Forrest Gump Tomè passato alla storia specialmente per aver interpreato Forrest Gump – un uomo americano dotato di uno sviluppo cognitivo inferiore alla norma, che corre ininterrottamente per tre anni in un paio di Nike Cortez – nell’omonima pellicola diretta ...

