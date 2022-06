The Kolors, incidente d’auto prima del concerto: le rassicurazioni di Stash (Di venerdì 17 giugno 2022) prima del loro concerto in Molise, i The Kolors si sono ritrovati coinvolti in un incidente d’auto. A comunicarlo è stato il cantante Stash, condividendo una foto nelle sue IG Stories per rassicurare i fan e avvertirli del ritardo. INCIDENTI d’auto – Stando a quanto comunicato dallo stesso Stash, il noto gruppo si è trovato coinvolto L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 17 giugno 2022)del loroin Molise, i Thesi sono ritrovati coinvolti in un. A comunicarlo è stato il cantante, condividendo una foto nelle sue IG Stories per rassicurare i fan e avvertirli del ritardo. INCIDENTI– Stando a quanto comunicato dallo stesso, il noto gruppo si è trovato coinvolto L'articolo

Pubblicità

Marilenapas : RT @Corriere: Paura per i The Kolors, Stash: «Incidente con un camion ma stiamo tutti bene» - Quot_Molise : Incidente d’auto per i The Kolors prima del concerto a Venafro: “Un camion era in contromano” |… - giornalemolise : The Kolors, band coinvolta in un incidente prima del concerto di #Venafro: tutti illesi - - SkyTG24 : The Kolors, incidente d’auto prima del concerto in Molise - zazoomblog : The Kolors sfiorato incidente con un camion in contromano - #Kolors #sfiorato #incidente #camion -