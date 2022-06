Spread tra Btp e Bund tedeschi apre sotto i 200 punti

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il differenziale tra Btp edecennaliha aperto in ribassoquota 200, fermandosi a 197,1, a fronte dei 202della chiusura precedente. In calo di 7,5base il ...

Il differenzialeBtp e Bund decennali tedeschi ha aperto in ribasso sotto quota 200 punti, fermandosi a 197,1 punti, a fronte dei 202 punti della chiusura precedente. In calo di 7,5 punti base il rendimento annuo ...a 202 punti base. La Bce inevitabilmente alzerà i tassi più lentamente della Fed, data la ...i titoli minori novità in vista per Risanamento , che ha sottoscritto con il Comune di Milano la ... Il nuovo spread da 2.900 punti che spaventa l’Eurozona (ANSA) - MILANO, 17 GIU - Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi ha aperto in ribasso sotto quota 200 punti, fermandosi a 197,1 punti, ...Banche centrali più attive che mai tra incontri da calendario e altri di emergenza. Le decisioni sui tassi stanno influenzando i mercati globali. Temi chiave: inflazione e recessione. E incertezza.