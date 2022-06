Sinistra e Lgbt accusano Meloni e Donazzan per il suicidio di Cloe Bianco Polemica disgustosa

(Di venerdì 17 giugno 2022) La tragica vicenda umana di, la prof trans che si è suicidata ed è stata trovata carbonizzata nel camper in cui viveva, diventa, nelle mani dellae della comunità, materia per una orrenda speculazione politica. A leggere i commenti, infatti, responsabili della scelta didi togliersi la vita sarebbero nell’ordine, Elena, assessore all’Istruzione del Veneto, che sette anni fa ebbe la ventura di giudicare non opportuno il repentino coming out della docente, che da un giorno all’altro dismise i panni maschili per presentarsi in classe con quelli femminili, e Giorgia, che nel comizio tenuto in Andalusia a sostegno di una candidata di Vox ha detto «no alle lobby». La campagna d’odio ...

