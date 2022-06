Siccità | dalla rete colabrodo ai consumi eccessivi | la scienza aveva previsto la crisi idrica almeno 10 anni fa Ma l’Italia continua a investire la metà della media Ue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) “Negli ultimi vent’in Italia si è triplicato l’inaridimento del suolo e si stima che il 27% del territorio nazionale rischia di trasformarsi in deserto”. Così Legambiente spiegava il fenomenodesertificazione. Ma lo faceva 12fa, nel lontano 2010. Riportando dati confermati anche in questi giorni dall’Ispra (l’Istituto per la protezione e ricerca ambientale), che sottolinea come le più a rischio siano le regioni meridionali, ma anche Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. Anche per laè andata così: Puglia, Sicilia e Sardegna sono state le prime ad accusare il colpo. Allora come oggi, il termometro era l’agricoltura. Ma già nel 2012, dunque due lustri or sono, Coldiretti elaborava la prima mappasete regione per regione, descrivendo una situazione tragica. E poi c’è stato ...