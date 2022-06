Roma, sempre più ‘nonnini’ presi di mira: la Polizia incontra gli anziani al Quarticciolo (Di venerdì 17 giugno 2022) Purtroppo, le truffe agli anziani sono sempre più frequenti. La prassi si basa su una delle cattiverie più brutte, quella di approfittarsi della bontà dei più ‘deboli’. I più colpiti sono i ‘nonnini’, loro che per la famiglia farebbero di tutto. Vengono chiamati al telefono con le scuse più assurde, ma la truffa è talmente fatta bene che non ci vuole niente per crederci. Leggi anche: Roma: «Paghi ed eviti la denuncia a suo nipote», anziana paga 26.000 euro. Ma era una truffa L’incontro con la Polizia Proprio per questo motivo, nel pomeriggio di ieri, il Dirigente e il personale del V Distretto “Prenestino” hanno hanno voluto incontrare gli anziani al Quarticciolo per spiegargli cosa sta succedendo, come difendersi e quali sono le tecniche più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 giugno 2022) Purtroppo, le truffe aglisonopiù frequenti. La prassi si basa su una delle cattiverie più brutte, quella di approfittarsi della bontà dei più ‘deboli’. I più colpiti sono i, loro che per la famiglia farebbero di tutto. Vengono chiamati al telefono con le scuse più assurde, ma la truffa è talmente fatta bene che non ci vuole niente per crederci. Leggi anche:: «Paghi ed eviti la denuncia a suo nipote», anziana paga 26.000 euro. Ma era una truffa L’incontro con laProprio per questo motivo, nel pomeriggio di ieri, il Dirigente e il personale del V Distretto “Prenestino” hanno hanno volutore glialper spiegargli cosa sta succedendo, come difendersi e quali sono le tecniche più ...

