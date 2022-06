(Di venerdì 17 giugno 2022) Un ragazzo è statocon un grosso frammento dio con un coltello all'e forse anche all'inguineuna lite tra giovani a Brusciano, nel Napoletano, e ora è ricoverato in terapia intensiva. Lo rende noto...

Pubblicità

mctaetaeb : un altro povero ragazzino innocente colpito dalla maledizione di vecna ???? -

Today.it

La stessa che usava da' e che era ferma da circa 30 anni '. Per scacciare la tristezza e ...mi ha raccontato la sua storia e ho sentito quelle poche semplici note sono rimasto molto. ...... nel 1990, a causa di un'emorragia cerebrale che lo hanella notte. Negli ultimi anni, l'... Mio padre era unche non voleva crescere. Quando è diventato adulto ha iniziato a spegnersi" ... Ragazzino colpito con un vetro all'addome durante una rissa: è gravissimo Un ragazzo è stato accoltellato durante una lite a Brusciano, nel Napoletano, e ora è ricoverato in terapia intensiva. Lo rende noto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.Tik Tok rimuove i video della Boiler Summer Cup, la sfida social che adesca ragazze sovrappeso Dopo le polemiche su Boiler Summer Cup, Tik Tok ha deciso di rimuovere i video a sfondo bullismo e body s ...