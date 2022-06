Possibile ritorno di Ronaldo in Serie A: un club fa sul serio! (Di venerdì 17 giugno 2022) C’è il Possibile ritorno di Cristiano Ronaldo in Serie A dopo lo sfortunato periodo al Manchester United. Ronaldo Roma MourinhoCristiano Ronaldo è andato via dalla Juventus sognando un ritorno trionfale al Manchester United, la squadra che lo aveva reso famoso e messo in vetrina da giovane. Come tutti sappiamo però, questo non è accaduto. Dopo una sola stagione il portoghese non vuole più rimanere in Inghilterra e, ormai sempre più vicino alla fine della sua grande carriera, ha già espresso il volere di cambiare squadra per la prossima stagione. Il motivo di questa rottura definitiva coi Red Devils, non è soltanto legato al negativo andamento stagionale della squadra, ma anche al rapporto non ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) C’è ildi CristianoinA dopo lo sfortunato periodo al Manchester United.Roma MourinhoCristianoè andato via dalla Juventus sognando untrionfale al Manchester United, la squadra che lo aveva reso famoso e messo in vetrina da giovane. Come tutti sappiamo però, questo non è accaduto. Dopo una sola stagione il portoghese non vuole più rimanere in Inghilterra e, ormai sempre più vicino alla fine della sua grande carriera, ha già espresso il volere di cambiare squadra per la prossima stagione. Il motivo di questa rottura definitiva coi Red Devils, non è soltanto legato al negativo andamento stagionale della squadra, ma anche al rapporto non ...

Pubblicità

chiccochiesa : @ilcasoumanoTW No niente di che in pratica Agresti ha detto che i rapporti sono tornati ottimi e che non esclude un… - Fprime86 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Rafaela Pimenta, legale di #Pogba, ha parlato così a @le_Parisien del possibile ritorno alla Juve: «Se ne parla tant… - AleAir12 : @levitwelve2 Mi dispiace...non credo che un suo ritorno sia possibile già per questa stagione... - cosimo3_7 : Leggo di un possibile ritorno di quel personaggio leccese..piuttosto che lui mi riprendo sarri. - VJannacone : Dalla diretta alla mia testata #GenoaniForesti. Storia (vera) di un ritorno possibile Torno a scrivere dopo mesi i… -

Risiko bancario europeo: Bnp Paribas compra Abn Amro Si tratterebbe di un ritorno ai movimenti del risiko bancario europeo, piuttosto in stallo dinanzi ... Bnp Paribas avrebbe contattato Amsterdam per incontrarsi e discutere e di una possibile ... Saes Getters approfitta del 'buy' di Equita Solo sopra quella possibile il test della parte alta della fase laterale disegnata negli ultimi ... Sotto 21,50 probabile invece il ritorno sul minimo di marzo a 19,82 euro. Trapani Granata Inter, obiettivo Lukaku: Ausilio ci prova Continua la telenovela del possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Infatti, è ormai da mesi, ma molto più intensamente nelle ultime ... Calciomercato Juve, possibile scambio Zaniolo-Arthur La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, che da diverse stagioni sarebbe nel mirino della Vecchia Signora, non ha chiuso la porta a un suo trasferimento in maglia bianconera. Infa ... Si tratterebbe di unai movimenti del risiko bancario europeo, piuttosto in stallo dinanzi ... Bnp Paribas avrebbe contattato Amsterdam per incontrarsi e discutere e di una...Solo sopra quellail test della parte alta della fase laterale disegnata negli ultimi ... Sotto 21,50 probabile invece ilsul minimo di marzo a 19,82 euro. Trapani, per De Felice possibile il ritorno ad Acireale Continua la telenovela del possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter in vista della prossima sessione di calciomercato estiva. Infatti, è ormai da mesi, ma molto più intensamente nelle ultime ...La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso, che da diverse stagioni sarebbe nel mirino della Vecchia Signora, non ha chiuso la porta a un suo trasferimento in maglia bianconera. Infa ...