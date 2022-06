Nuoto, Mondiali 2022: Leonardo Deplano positivo al Covid-19 deve rinunciare. Simone Cerasuolo a rischio (Di venerdì 17 giugno 2022) Domani prenderanno il via i Mondiali 2022 di Nuoto a Budapest (Ungheria) e l’Italia è particolarmente attesa per quanto saprà fare in vasca, considerati gli ottimi ultimi risultati nelle competizioni internazionali a cui ha preso parte, ivi compresi i Giochi Olimpici di Tokyo. Sfortunatamente, una notizia negativa ha riguardato la squadra azzurra, ovvero la positività al Covid-19 del velocista Leonardo Deplano. Il riscontro è frutto del test effettuato prima della partenza e la conferma è arrivata dalla FederNuoto in un comunicato ufficiale. Inoltre, da precisare che il ranista Simone Cerasuolo si sottoporrà ad un ulteriore controllo domani (fonte: swimswam), dal momento che nel test precedente il risultato non era chiarificatore. Un ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Domani prenderanno il via idia Budapest (Ungheria) e l’Italia è particolarmente attesa per quanto saprà fare in vasca, considerati gli ottimi ultimi risultati nelle competizioni internazionali a cui ha preso parte, ivi compresi i Giochi Olimpici di Tokyo. Sfortunatamente, una notizia negativa ha riguardato la squadra azzurra, ovvero la positività al-19 del velocista. Il riscontro è frutto del test effettuato prima della partenza e la conferma è arrivata dalla Federin un comunicato ufficiale. Inoltre, da precisare che il ranistasi sottoporrà ad un ulteriore controllo domani (fonte: swimswam), dal momento che nel test precedente il risultato non era chiarificatore. Un ...

