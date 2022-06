Nastri d’Argento 2022 | premio speciale a Laura Morante

(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) –, un, omaggio al talento di un’attrice internazionale a dieci anni del suo esordio alla regia con ‘Ciliegine’, di cuiè stata anche protagonista e sceneggiatrice, e a poco più di quaranta dal primo incontro con il cinema, con Giuseppe Bertolucci in ‘Oggetti smarriti’ e subito dopo con Bernardo ne ‘La tragedia di un uomo ridicolo’ accanto a Ugo Tognazzi, premiato a Cannes con la Palma d’Oro per il miglior attore. Un’opera prima, scritta con Daniele Costantini, in cui l’artista ha saputo mostrare uno sguardo lucido e implacabile sui sentimenti, le relazioni, le nevrosi del nostro tempo. Il Nastroverrà consegnato lunedì 20 ...

Si è aggiudicato premi come tre David di Donatello, quattroe una Coppa Volpi. Rocco Papaleo è un attore e regista italiano. Debutta in teatro, ma si fa conoscere grazie ad alcune ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo C'è anche Laura Morante tra i premiati di questa edizione dei. Quello per l'attrice, più volte candidata nel corso della sua carriera, è un premio speciale che arriva a dieci anni del suo esordio alla regia con Ciliegine , di cui la Morante è ...