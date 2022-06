Movimento 5 stelle in pezzi | guerra Conte-Di Maio

Pubblicità

Mov5Stelle : Mentre la Germania alza il salario minimo, che dal 1° ottobre sarà di 12 euro l’ora, nel nostro Paese gli stipendi… - sebmes : Dopo la bruciante sconfitta alle amministrative, un’altra batosta per il Movimento 5 Stelle: il giudice ha deciso c… - Mov5Stelle : Leggi l’intervista realizzata da La Notizia a @cla_cominardi, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Lavor… - annalisapanello : RT @FilippoMariaMa1: Graduidamende Gonde rivendica l'atlantismo e l'europeismo del Movimento 5 stelle...ahahahahahhahahahahhahah che comico… - 1ettoreb : RT @FilippoMariaMa1: Graduidamende Gonde rivendica l'atlantismo e l'europeismo del Movimento 5 stelle...ahahahahahhahahahahhahah che comico… -

Movimento 5 Stelle

Le elezioni amministrative hanno lasciato pesanti strascichi all'interno del, dove è scoppiata la guerra personale fra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio . Col primo che accusa il secondo di alzare un polverone per paura di restare tagliato fuori dal Parlamento ..."Sembrerebbe, a tutti gli effetti, un vile tentativo di intimorirlo", commentano i parlamentari deldi Messina e Reggio Calabria. Le scritte sono state rinvenute sui muri ... Apertura candidature Consiglio Nazionale – Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è un problema per il Movimento 5 Stelle. O almeno per una parte di esso. "Non lo cacciamo via, in realtà Di Maio si sta cacciando da solo" spiega il presidente M5S Giuseppe Conte: "Un as ...Il leader M5S avverte il ministro degli Esteri: "Non lo cacciamo via, in realtà si sta cacciando da solo". Il sospetto su un nuovo partito: "Si parla di movimenti al centro" ...