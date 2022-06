MotoGP, GP Germania 2022: orario d’inizio e come vedere in tv le prove libere (Di venerdì 17 giugno 2022) La piccola pausa che il Motomondiale si è preso dopo Barcellona è ormai terminata. Piloti, ingegneri e team manager hanno tirato il fiato prima del back-to-back previsto nei prossimi due weekend. Oggi i motori si riaccendono sul circuito del Sachsenring, dove andranno in scena le prime sessioni di prove libere del Gran Premio di Germania. In MotoGP tutti i riflettori sono puntati su Fabio Quartararo, il quale sta progressivamente erodendo ogni concorrenza nella corsa al titolo iridato. La perentoria vittoria del Montmelò, unita allo svarione di Aleix Espargarò e alle cadute degli italiani, ha oltremodo rafforzato la posizione del francese in classifica generale. El Diablo gode ora di 22 punti di vantaggio sullo spagnolo dell’Aprilia, mentre Enea Bastianini e Francesco Bagnaia sono a oltre 50 lunghezze. Le speranze ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) La piccola pausa che il Motomondiale si è preso dopo Barcellona è ormai terminata. Piloti, ingegneri e team manager hanno tirato il fiato prima del back-to-back previsto nei prossimi due weekend. Oggi i motori si riaccendono sul circuito del Sachsenring, dove andranno in scena le prime sessioni didel Gran Premio di. Intutti i riflettori sono puntati su Fabio Quartararo, il quale sta progressivamente erodendo ogni concorrenza nella corsa al titolo iridato. La perentoria vittoria del Montmelò, unita allo svarione di Aleix Espargarò e alle cadute degli italiani, ha oltremodo rafforzato la posizione del francese in classifica generale. El Diablo gode ora di 22 punti di vantaggio sullo spagnolo dell’Aprilia, mentre Enea Bastianini e Francesco Bagnaia sono a oltre 50 lunghezze. Le speranze ...

Pubblicità

zazoomblog : MotoGP oggi GP Germania 2022: orari prove libere tv streaming programma Sky e TV8 - #MotoGP #Germania #2022:… - AnnaMancini81 : MotoGP Germania, dove vedere tutti gli appuntamenti: la gara in diretta su Sky e TV8 - fmimolise : MotoGP 2022. GP di Germania al Sachsenring, Fabio Quartararo e l'arte di non lamentarsi: Il pilota francese ha indi… - sportli26181512 : MotoGP, GP Germania. Da Miller a Stoner, dove nasce l'amore degli australiani per Ducati: Miller correrà con la KTM… - sportli26181512 : MotoGP, GP Germania. Dovizioso: 'La Superbike non è un'opzione, il futuro è in motocross': Alla vigilia del GP Germ… -