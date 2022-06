Milan Botman, arriva l’ultimatum del Lille ai rossoneri: le ultime (Di venerdì 17 giugno 2022) Il Milan ha in mano Botman, ma il Lille ha dato l’ultimatum ai rossoneri per l’offerta al difensore Il Milan ha trovato da tempo l’accordo con Botman, che a sua volta vuole solo i rossoneri per la prossima stagione. Il Lille ha dato l’ultimatum al Milan per pareggiare l’offerta fatta dal Newcastle. I rossoneri restano fermi su 25+5 di bonus per il difensore, forti della volontà del giocatore. Lo riferisce Sportmediaset. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 giugno 2022) Ilha in mano, ma ilha datoaiper l’offerta al difensore Ilha trovato da tempo l’accordo con, che a sua volta vuole solo iper la prossima stagione. Ilha datoalper pareggiare l’offerta fatta dal Newcastle. Irestano fermi su 25+5 di bonus per il difensore, forti della volontà del giocatore. Lo riferisce Sportmediaset. L'articolo proviene da Calcio News 24.

