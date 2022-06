Maria José e il colpo di stato mai esistito

Leggi su butac

(Di venerdì 17 giugno 2022) Oggi ci occupiamo di un tema che ha in sé un’importanza minore, ma che bene mostra come si possa creare una bufala credibile e ingannare tante persone in buona fede. Forse proprio perché l’argomento in sé non muoverà grandi passioni, può essere un’occasione per imparare a cosa stare attenti quando ci si approccia a un testo. L’articolo Lo scorso 5 giugno è uscito sull’inserto locale torinese del Corriere della Sera un articolo a firma di Alberto Chiara dal titolo Il progetto di golpe contro Mussolini al Castello di Racconigi nel quale viene presentato il libroJosè, regina indomita di Luciano Regolo. Nel pezzo viene presentato quello che è forse il capitolo più interessante del libro: il golpe contro Mussolini cheJosè di Savoia (nella foto di testa insieme a Umberto II di Savoia) avrebbe preparato alla fine di settembre del 1938, durante ...