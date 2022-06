L' autista del bus che ha travolto e ucciso una donna era su una chat a luci rosse

(Di venerdì 17 giugno 2022) AGI - Era su unal'del bus Atm, che l'11 dicembre del 2020 ha investito ea Cinisello Balsamo unadi 53 anni. A provarlo sarebbe una perizia sullo smartphone disposta dalla pm di Monza, Michela Versini, che indicherebbe come l'uomo stessetando con lo smartphone e organizzando incontri a. Le indagini sulla morte di Cristina Conforti si sono chiuse con la richiesta rinvio a giudizio per omicidio stradale nei confronti dell'del bus. Il gup ha fissato l'udienza preliminare già la prossima settimana. Cristina Conforti, impiegata presso il Comune di Bresso, stava rientrando verso casa quando, nell'attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali di ...

Andrà a processo l'autista del trasporto pubblico di Monza che nel 2020 travolse e uccise una donna: mentre guidava, concordava incontri di sesso via chat ...MONZA. La Procura di Monza ha chiesto il rinvio a giudizio di un autista di un autobus Atm, italiano di 47 anni, che l'11 dicembre del 2020 ha investito e ucciso Cristina Conforti, 53 anni, a Cinisell ...