La Roma studia il colpo De Paul: trattativa avviata per portarlo alla corte di Mourinho (Di venerdì 17 giugno 2022) Non solo Lukaku all'Inter e Pogba alla Juve. In serie A potrebbe esserci un altro ritorno pronto a rinforzare un campionato in cerca di rivalsa europea. La Roma, infatti, in silenzio sta seguendo la ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) Non solo Lukaku all'Inter e PogbaJuve. In serie A potrebbe esserci un altro ritorno pronto a rinforzare un campionato in cerca di rivalsa europea. La, infatti, in silenzio sta seguendo la ...

Pubblicità

Chiaserotti : RT @grotondi: Non so se essere più orgoglioso della figlia che studia per la maturità nel caldo di Roma, della sorella che è rimasta a farl… - FrancescoTagli : RT @grotondi: Non so se essere più orgoglioso della figlia che studia per la maturità nel caldo di Roma, della sorella che è rimasta a farl… - DottVicidomini : RT @grotondi: Non so se essere più orgoglioso della figlia che studia per la maturità nel caldo di Roma, della sorella che è rimasta a farl… - grotondi : Non so se essere più orgoglioso della figlia che studia per la maturità nel caldo di Roma, della sorella che è rima… - Lorenzo__Latino : La #Roma sembrerebbe pronta ad abbassare le pretese per #Zaniolo . I giallorossi aprirebbero alla cessione del cla… -