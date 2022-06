Inter, è Tuchel l’alleato in più per Lukaku. Ma il Chelsea insiste per le contropartite | Primapagina (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-16 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Una partita apertissima, che l’Inter confida di chiudere in tempi rapidi – entro il prossimo 30 giugno – affinché un’operazione tecnicamente di grande profilo come il Lukaku-bis lo sia altrettanto dal punto di vista della sostenibilità economica. Poter sfruttare nuovamente i benefici del Decreto Crescita per il pagamento dell’ingaggio dell’attaccante belga è una condizione ineludibile per la definizione della trattativa col Chelsea, che proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di allargare il solco creato dall’inaspettata apertura mostrata dal club londinese. L’ASSIST DI Tuchel – La prima proposta dell’Inter basata su un prestito oneroso di circa 5 milioni di euro è stata rispedita ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-16 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Una partita apertissima, che l’confida di chiudere in tempi rapidi – entro il prossimo 30 giugno – affinché un’operazione tecnicamente di grande profilo come il-bis lo sia altrettanto dal punto di vista della sostenibilità economica. Poter sfruttare nuovamente i benefici del Decreto Crescita per il pagamento dell’ingaggio dell’attaccante belga è una condizione ineludibile per la definizione della trattativa col, che proseguirà nei prossimi giorni con l’obiettivo di allargare il solco creato dall’inaspettata apertura mostrata dal club londinese. L’ASSIST DI– La prima proposta dell’basata su un prestito oneroso di circa 5 milioni di euro è stata rispedita ...

Pubblicità

zazoomblog : Inter è Tuchel l'alleato in più per Lukaku. Ma il Chelsea insiste per le contropartite - #Inter #Tuchel #l�… - infoitsport : Inter, è Tuchel l'alleato in più per arrivare a Lukaku. Nella trattativa col Chelsea possono entrare altri giocatori - zazoomblog : Inter è Tuchel l'alleato in più per arrivare a Lukaku. Nella trattativa col Chelsea possono entrare altri gioc… - Alberto_Today : Inter, è Tuchel l'alleato in più per Lukaku. Ma il Chelsea insiste per le contropartite - Matteo71021942 : L'amore di #Tuchel per #Dumfries è cosa arcinota,è lui il giocatore Dell'Inter che il tecnico del Chelsea desidera… -