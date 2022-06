Il trono di spade | in arrivo la serie sequel su Jon Snow | Kit Harington tornerà nel ruolo

(Di venerdì 17 giugno 2022) HBO avrebbe approvato unade Ildidedicata al personaggio di Jon, l'attore inglese Kitfarà ritorno nei panni del celebre personaggio. A sorpresa, HBO annuncia lo sviluppo di unade Ildidedicata al personaggio di Jonche vedrà il ritorno di Kitnei panni del personaggio. Come rivela The Hollywood Reporter, Kitavrebbe già confermato la volontà di tornare nei panni di Jon, uno dei personaggi più amati dei fan della saga fantasy. L'attore ha ricevuto due nomination agli Emmy per il suo ritratto dell'eroe che lotta per conservare i nobili valori della sua ...

Pubblicità

Bright_Star06 : @TataChips86 A me all'inizio lui piaceva tanto, poi l'hanno reso veramente stupido e insipido. Ci hanno fatto una t… - CineGiornale1 : Il Trono di Spade: annunciato uno spin-off dedicato a uno dei personaggi più amati dello show!… - BestMovieItalia : Il Trono di Spade: annunciata una serie spin-off su uno dei personaggi più amati dello show HBO! -… - 3cinematographe : A sorpresa HBO annuncia la serie sequel de Il Trono di Spade incentrata su Jon Snow. Protagonista sempre Kit Haring… - Nextplayer_it : Il Trono di Spade - in lavorazione uno sequel dedicato a Jon Snow -

La Stampa

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter , Kit Harington si è unito al cast della serie spinoff de 'Ildi', in fase di sviluppo presso HBO incentrata su Jon Snow. Una serie per Jon Snow Kit Harington è pronto per indossare nuovamente i panni di Jon Snow nella serie spin - off de 'Il...Nell'ultima stagione, Snow scopriva la sua vera identità, insieme al fatto che potrebbe dunque essere lui l'erede aldi. La serie si concludeva con il suo esilio da Westeros e la fuga ... Il Trono di Spade, in cantiere una serie su Jon Snow Stando a quanto riporta Hollywood Reporter la HBO starebbe valutando una serie sequel di Game of Thrones. Protagonista del progetto sarebbe il personaggio di Jon Snow e, ovviamente, il suo interprete ...Nell'ottava e nell'ultima stagione Jon Snow - interpretato dall’attore britannico - ha scoperto che il suo vero nome era Aegon Targaryen, legittimo erede al Trono di Spade. Nel finale è stato ...