(Di venerdì 17 giugno 2022) L’edizione odierna deldidedica un titolo all’interesse delper due calciatori del. Le cessioni del Cholito e del centrocampista ceco – scrive il giornale – sono da considerarsi certe. L’unico incedibile dei «tre moschettieri» è Gianluca Caprari, nonostante l’interesse del Monza e della Fiorentina. Il Cholito ha molto mercato. Anche ilentra nell’asta per Giovanni. Il Cholito, riscattato dal(10.5 milioni di euro il costo per rilevarne il cartellino dal Cagliari), è un obiettivo di molti club, sia in Italia che all’estero. A lui ha pensato la Juventus per dare a Dusan Vlahovic un cambio ideale, suc’è sempre la Lazio. Ora si è fatto avanti il ...

Pubblicità

napolista : Il Corriere di #Verona: L’#Hellas cederà certamente #Simeone e #Barak, il #Napoli interessato a entrambi Il Cholit… - MundoNapoli : Corriere di Verona: il Napoli è sulle tracce di Simeone e Barak - alerussello : Elezioni, ballottaggio Verona: Sboarina rifiuta l’apparentamento con Tosi - DiegoRi36248589 : Corriere di Verona - Il #Napoli torna all’assalto di #Simeone e #Barak: entrambi hanno una valutazione di 20 mln di… - Diego31883 : Corriere di Verona - Il #Napoli torna all’assalto di #Simeone e #Barak: entrambi hanno una valutazione di 20 mln di… -

Corriere della Sera

Ildifa sapere che il Napoli non ha perso interesse per Giovanni Simeone ed Antonin Barak. Il Napoli non avrebbe perso alcun interesse per Giovanni Simeone ed Antonin Barak. Come fa ...... in veste civica, sarebbe la foglia di fico; lo incalza sulla questione transgender (con Tommasine diverrebbe una capitale) e via cos: lui non fa una piega e mantiene il solito aplomb. Guardi,... Verona, Tosi entra in Forza Italia Tajani: altri moderati arriveranno La prima italiana di seconda generazione a entrare in consiglio comunale: «Una volta erano gli studiosi che ci raccontavano, ora che siamo cresciuti possiamo farlo noi» ...Il sindaco uscente: «L’apparentamento rischia di essere visto dai cittadini come un tecnicismo, un accordo di palazzo» ...