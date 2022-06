Guerra Ucraina diretta. Draghi: «Vogliamo Kiev nell'Ue». Macron: questi massacri sono crimini di guerra. «Zelensky parteciperà al G7» (Di venerdì 17 giugno 2022) «Make Europe, not war». Letteralmente: Fate l?Europa, non fate la guerra. A offrire la sintesi della visita in Ucraina di ieri di Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Sholz è... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 17 giugno 2022) «Make Europe, not war». Letteralmente: Fate l?Europa, non fate la. A offrire la sintesi della visita indi ieri di Mario, Emmanuele Olaf Sholz è...

Pubblicità

Pontifex_it : Non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una… - mannocchia : Onorata e felice di ricevere il Premio Flaiano per il Giornalismo insieme a @StefaniaBattis4. Condivido la gioia c… - GiovaQuez : Ma quelli come Celestini che oggi citano a memoria le parole di Papa Francesco sulla guerra in Ucraina come fonte a… - aascari70 : RT @ProfCampagna: Reputo inammissibile che in un sondaggio inerente alla guerra il 37% degli italiani chiamati in causa abbia detto che pre… - LykanLA : RT @valeangelsback: Che persone fantastiche Tulsi Gabbard e Tucker Carlson... Ad avercele qui persone così !!?? 'Non siamo semplicemente in… -