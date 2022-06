Google, l’ingegnere sospeso pubblica la lunga chat con l’IA senziente, ancora non ci crediamo? (Di venerdì 17 giugno 2022) Ha fatto il giro del web e del mondo la notizia dell’ingegnere di Google sospeso dopo che ha denunciato che il programma di Big G a cui stava lavorando fosse diventando senziente, quindi con una coscienza. Google IA, 17/6/2022 – Computermagazine.itL’affermazione è senza dubbio audace, e proprio per questo il gigante di Mountain View ha deciso di sospendere lo stesso dipendente anche perchè l’ingegnere aveva deciso di spiattellare il tutto pubblicamente. Il caso comunque non sembrerebbe essere ancora chiuso visto che Blake ha recentemente pubblicato una lunga trascrizione della conversazione intercorsa fra lo stesso e il software LaMDA, acronimo di Language Model for Dialogue Applications. Blake Lemoine, il nome del ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Ha fatto il giro del web e del mondo la notizia deldidopo che ha denunciato che il programma di Big G a cui stava lavorando fosse diventando, quindi con una coscienza.IA, 17/6/2022 – Computermagazine.itL’affermazione è senza dubbio audace, e proprio per questo il gigante di Mountain View ha deciso di sospendere lo stesso dipendente anche perchèaveva deciso di spiattellare il tuttomente. Il caso comunque non sembrerebbe esserechiuso visto che Blake ha recentementeto unatrascrizione della conversazione intercorsa fra lo stesso e il software LaMDA, acronimo di Language Model for Dialogue Applications. Blake Lemoine, il nome del ...

Pubblicità

ilpost : Blake Lemoine è un ingegnere informatico ed è convinto che un'intelligenza artificiale di #Google, l’azienda per cu… - Virus1979C : Un ingegnere di Google sostiene che l’IA è senziente: sospeso Blake Lemoine è stato messo in congedo retribuito do… - maurilio99 : RT @Zeta_Luiss: Un #computer che si emoziona come l'uomo. È solo nei film? L'ingegnere informatico #BlakeLemoine non è d'accordo, ma second… - riotta : RT @Zeta_Luiss: Un #computer che si emoziona come l'uomo. È solo nei film? L'ingegnere informatico #BlakeLemoine non è d'accordo, ma second… - Hygbor : Ecco l'irreale chat tra l'ingegnere licenziato da Google e l'IA 'diventata senziente' -