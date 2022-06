Golf, US Open, Adam Hadwin: “Essere in testa è incredibile, ma c’è ancora tanto da giocare” (Di venerdì 17 giugno 2022) Un nome a sorpresa in testa allo US Open dopo le prime 18 buche: Adam Hadwin. Il canadese è riuscito ad interpretare al meglio il duro percorso di Brookline, chiudendo a -4 una giornata che di nomi inaspettati ne ha presentati molti nelle primissime posizioni. Hadwin ha parlato dopo il primo round di gioco in conferenza stampa, dando una sua lettura sulla grande giornata trascorsa: “Sto provando ad Essere un po’ più calmo, forse a farmi trascinare meno dalle emozioni sul percorso. A volte mi colpisce ancora, ma sto provando a concentrare interamente le mie forze sul colpo da eseguire”. “Marcare un 66 allo US Open ed Essere in testa dopo il primo round è incredibile – ha continuato il canadese – è un ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Un nome a sorpresa inallo USdopo le prime 18 buche:. Il canadese è riuscito ad interpretare al meglio il duro percorso di Brookline, chiudendo a -4 una giornata che di nomi inaspettati ne ha presentati molti nelle primissime posizioni.ha parlato dopo il primo round di gioco in conferenza stampa, dando una sua lettura sulla grande giornata trascorsa: “Sto provando adun po’ più calmo, forse a farmi trascinare meno dalle emozioni sul percorso. A volte mi colpisce, ma sto provando a concentrare interamente le mie forze sul colpo da eseguire”. “Marcare un 66 allo USedindopo il primo round è– ha continuato il canadese – è un ...

