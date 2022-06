Pubblicità

glooit : Fabio Vieira dal Porto all'Arsenal per 40 mln leggi su Gloo - FTorrente01 : ??UFFICIALE ???????? Il #Porto cede il cartellino di Fábio Vieira all’#Arsenal per 40 milioni di euro più 5 di bonus. | #Calciomercato #Transfers - WYN_Arsenal : Mercato: Porto annonce la vente de Fabio Vieira à Arsenal - WYN_Mercato_ : Mercato: Porto annonce la vente de Fabio Vieira à Arsenal - webissimo : Porto annonce la vente de Fabio Vieira à Arsenal -

Il Porto ha comunicato di avere raggiunto un accordo con l'Arsenal per la cessione a titolo definitivo di, il cui cartellino è stato pagato 40 milioni, dei quali 5 legati alla conquista di determinati risultati sportivi. Nei prossimi giorni il contratto verrà depositato. . 17 giugno 2022Commenta per primo Il Porto ha comunicato ufficialmente la cessione all'Arsenal del trequartista classe 2000per 40 milioni di euro.Il Porto ha comunicato di avere raggiunto un accordo con l'Arsenal per la cessione a titolo definitivo di Fabio Vieira, il cui cartellino è stato pagato 40 milioni, dei quali 5 legati alla conquista d ...I Gunners si aggiudicano il centrocampista portoghese versando nelle casse del Porto ben 40 milioni di euro, di cui 5 legati ai bonus.