Eventi a Napoli 18-19 giugno: spiccano il Pizza Village e il concerto di Gigi D’Alessio (Di venerdì 17 giugno 2022) Eventi di sabato 18 e domenica 19 giugno a Napoli: spiccano la decima edizione del Pizza Village sul Lungomare Caracciolo e il concerto per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio in piazza del Plebiscito. Il fine settimana di sabato 18 e domenica 19 giugno sarà pieno di Eventi a Napoli. Ecco quali sono Leggi su 2anews (Di venerdì 17 giugno 2022)di sabato 18 e domenica 19la decima edizione delsul Lungomare Caracciolo e ilper i 30 anni di carriera diin piazza del Plebiscito. Il fine settimana di sabato 18 e domenica 19sarà pieno di. Ecco quali sono

Pubblicità

Luxgraph : Ecco tutte le novità della Stagione 2 di eFootball e l'addio definito a PES su mobile - FotograficoBlue : Il Fotografo per il tuo Matrimonio a Napoli - morgancapassofo : Il Fotografo per il tuo Matrimonio a Napoli - InNotizia : A grande richiesta il 23 giugno alle ore 21 torna in scena “L’Onna” nell’ambito di Giugno Giovani 2022, la manifest… - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Forum culture, Pizza Village e D'Alessio: Napoli capitale degli eventi, centro blindato. ?@MediasetTgcom24? ?@fanpage?… -