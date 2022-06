“Elon Musk deve rifondere il mercato con 258 miliardi ha manipolato il valore di Dogecoin  Accuse di truffa

Pubblicità

IzzoEdo : RT @LaStampa: SpaceX ha licenziato i dipendenti che hanno criticato Elon Musk con una lettera. - andrydiurs : @disinformatico @elonmusk Chi è stato licenziato dice che è per aver criticato Musk. Chi ha licenziato dice che lo… - CdT_Online : Il miliardario e futuro proprietario della piattaforma (sempre che non ci ripensi) ha affrontato vari temi senza tu… - ItaliaStartUp_ : Elon Musk è finito di nuovo nell'occhio del ciclone - EmilianoBangui : @qweenmely Devo cominciare a seguire le persone giuste a cominciare da Elon Musk -

Alcuni dipendenti di SpaceX hanno pubblicato una lettera aperta dove si denuncia il comportamento eccessivamente insolente disui social, definendolo una "fonte di distrazione e imbarazzo" per l'azienda che si occupa di viaggi nello spazio. Gli autori della lettera, infatti, affermano che "in qualità di nostro CEO ...Chiesti 258 miliardi di risarcimento aNon si diventa l'uomo (di gran lunga) più ricco del mondo senza farsi qualche nemico . Diciamo però chesta iniziando ad avere una lista sempre più composita di persone che non ...Ecco i computer portatili più convenienti su Amazon: si parte dai 379€ di un ottimo HP con sconti fino a 400€ Elimobile, tra le nuove tariffe anche una nuova offerta con Giga illimitati: tutte le ...Elon Musk accusato di truffa. La sua colpa sarebbe quella di aver fatto parte di una truffa per "manipolare" la sua criptovaluta.