Chi scommette sul primo aereo solare che si comanda da remoto (Di venerdì 17 giugno 2022) Lussemburgo e Francia dimostrano interesse per Skydweller, il velivolo a pilotaggio remoto e a propulsione solare su cui ha investito Leonardo. Può essere usato in ambito civile e militare, per telecomunicazioni e sorveglianza

