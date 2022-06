Beach volley, Menegatti/Gottardi crollano contro Brandie/Bukovec: eliminate ai quarti dei Mondiali (Di venerdì 17 giugno 2022) Marta Menegatti e Valentina Gottardi sono state eliminate ai quarti di finale dei Mondiali 2022 di Beach volley. La coppia italiana era riuscita a farsi strada sulla sabbia del Foro Italico di Roma, ma questa sera non ha potuto nulla contro le micidiali canadesi Brandie Wilkerson e Sophie Bukovec. Il binomio nordamericano si è imposto con uno schiacciante 2-0 (21-15; 21-12), meritandosi ampiamente il passaggio del turno e la possibilità di battagliare per la conquista di una medaglia. Le nostre portacolori sono riuscite a restare in partita fino al 14-16 del primo set, poi sono crollate al cospetto di avversarie più quotate e che partivano con tutti i favori del pronostico. Valentina Gottardi ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Martae Valentinasono stateaidi finale dei2022 di. La coppia italiana era riuscita a farsi strada sulla sabbia del Foro Italico di Roma, ma questa sera non ha potuto nullale micidiali canadesiWilkerson e Sophie. Il binomio nordamericano si è imposto con uno schiacciante 2-0 (21-15; 21-12), meritandosi ampiamente il passaggio del turno e la possibilità di battagliare per la conquista di una medaglia. Le nostre portacolori sono riuscite a restare in partita fino al 14-16 del primo set, poi sono crollate al cospetto di avversarie più quotate e che partivano con tutti i favori del pronostico. Valentinaha ...

