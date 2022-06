Auto rubate e smontate in Campania | arriva la decisione del Riesame 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale del Riesame di Napoli ha disposto l’annullamento dell’ordinanza dell’obbligo di dimora per Ilario Covino, 24 anni, mentre ha confermato le posizioni di Felice Covino, Fulvio Covino e Parrella Rinaldo tutti di Arpaise e difesi dagli avvocati Mario Cecere e Salvatore Pignatiello. Questa laper i quattro soggetti della provincia di Benevento finiti nel mirino degli inquirenti nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere inerente al furto e riciclaggio di vetture. Diciotto i soggetti raggiunti dalle misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale casertano indiziati di associazione a delinquere finalizzata al furto, al riciclaggio e alla ricettazione di. Per undici indagati, il Gip aveva disposto il carcere, per tre i domiciliari e per i quattro ragazzi sanniti l’obbligo di dimora ...