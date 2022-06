Arriva il nuovo Web5 (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – , ad annunciarlo è Jack Dorsey, l’ex CEO di Twitter. L’intenzione della società TBD, fondata da Dorsey, è quella di costruire un nuovo web decentralizzato incentrato sul Bitcoin. Prenderà il nome di “Web5” e rappresenta l’ennesima prova della fiducia di Jack Dorsey verso la prima e più nota criptovaluta. Il principale obiettivo del Web5 sarà quello di restituire agli utenti il potere sulla propria identità digitale e sui dati ad essa correlati grazie a strumenti decentralizzati. Secondo una nota posizione di Dorsey, il Web 3.0 è infatti di proprietà delle società di venture capital, e quindi affatto decentralizzato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – , ad annunciarlo è Jack Dorsey, l’ex CEO di Twitter. L’intenzione della società TBD, fondata da Dorsey, è quella di costruire unweb decentralizzato incentrato sul Bitcoin. Prenderà il nome di “” e rappresenta l’ennesima prova della fiducia di Jack Dorsey verso la prima e più nota criptovaluta. Il principale obiettivo delsarà quello di restituire agli utenti il potere sulla propria identità digitale e sui dati ad essa correlati grazie a strumenti decentralizzati. Secondo una nota posizione di Dorsey, il Web 3.0 è infatti di proprietà delle società di venture capital, e quindi affatto decentralizzato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

