Ambra Angiolini e gli auguri alla mamma | «T' appartengo»

Pubblicità

imijadanotgiada : Ambra Angiolini: Poi non sono la quota rosa io. Io sono la quota rainbow, quindi ce la posso fare. ?? #XF2022 - imijadanotgiada : Jolanda e mamma Ambra Angiolini sono un altro mio punto debole - levinonlivai : ambra angiolini??? - simonevitali85 : “Antonio Conte e Ambra Angiolini amanti” [Di Marzio] - jaceisd4ad : Che palle mi si scaricano le cuffie proprio mentre ascoltavo t’appartengo di Ambra Angiolini -

Giulia Ciavarelli "Come facevi ad avere già il mio nuovo singolo me lo devi ancora spiegare": con una frase simpatica e un video sui social che ritrae, la "collega" seduta con lui al tavolo dei giudici di X Factor, Mirko Martorana , in arte Rkomi , annuncia il nuovo singolo " Ossa rotte ". Da venerdì 17 giugno su tutte le ...presenta a tutti sua figlia, Jolanda. La somiglianza con il genitore è incredibile: bellissime davvero - VIDEO. L'attrice,ha rotto il ghiaccio tramite social e ha ...«Come facevi ad avere già il mio nuovo singolo me lo devi ancora spiegare»: con una frase simpatica e un video sui social che ritrae Ambra Angiolini, la "collega" seduta con lui al tavolo dei giudici ...Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme: baci e abbracci appassionati, ma come si sono conosciuti Tutto sulla coppia dell’estate.