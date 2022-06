WWE: É stato qualcuno del CdA a divulgare la notizia dei soldi “sporchi” di Vince? (Di giovedì 16 giugno 2022) La WWE ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione della compagnia avvierà un’indagine sulle accuse rivolte a Vince McMahon di aver corrisposto del denaro per ottenere il silenzio di un’impiegata dopo che i due avevano avuto una relazione. Questo crea una situazione molto complessa, dal momento che fanno parte del consiglio Stephanie McMahon e Triple H. È opinione diffusa che qualcuno abbia fatto trapelare la notizia dello scandalo al Wall Street Journal. Voci di corridoio Secondo rumor, probabilmente, a far trapelare la notizia è stato qualcuno del consiglio di amministrazione che poi l’ha trasmessa ala stampa insieme a tutte le informazioni riguardo a date e tutto ciò che è successo. Quindi, ci sono dodici persone. Ovviamente, Vince è davvero ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 16 giugno 2022) La WWE ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione della compagnia avvierà un’indagine sulle accuse rivolte aMcMahon di aver corrisposto del denaro per ottenere il silenzio di un’impiegata dopo che i due avevano avuto una relazione. Questo crea una situazione molto complessa, dal momento che fanno parte del consiglio Stephanie McMahon e Triple H. È opinione diffusa cheabbia fatto trapelare ladello scandalo al Wall Street Journal. Voci di corridoio Secondo rumor, probabilmente, a far trapelare ladel consiglio di amministrazione che poi l’ha trasmessa ala stampa insieme a tutte le informazioni riguardo a date e tutto ciò che è successo. Quindi, ci sono dodici persone. Ovviamente,è davvero ...

