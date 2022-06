Vini a domicilio | a Roma è possibile degustare prodotti di qualità e riceverli in giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 giugno 2022) Assaporare un buon vino o uno champagne non è mai stato così veloce come oggi; un buon intenditore conosce bene l’importanza del giusto abbinamento tra portata e bollicina anche a casa propria, ma spesso capita di essere sprovvisti della bottiglia giusta. In questi casi come fare? Bernabei è l’e-commerce di riferimento internazionale per gli amanti non solo del vino e dello champagne ma anche di sprits e soft drink. Non a caso, il punto forte dell’azienda, insieme alla ricerca del sapore perfetto, è il servizio Wine Delivery che permette di ricevere vino ain. Timore di scegliere un buon vino? Chi è appassionato di, tuttavia, non riscontrerà difficoltà a scegliere la bollicina giusta che accompagnerà il pasto; diversamente, chi non è molto pratico del settore e vuole solo ...