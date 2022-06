Vaiolo delle scimmie, già preparano “l’emergenza internazionale” (e i vaccini) (Di giovedì 16 giugno 2022) Se la parola “emergenza sanitaria” sembrava essere solo un ricordo, in realtà il nuovo virus del Vaiolo delle scimmie sta facendo muovere i piani alti. I casi riscontrati in Europa nell’ultima settimana sono circa 900 e sulla pericolosità e sulla mortalità, che si aggira all’1 per cento, il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza spiega che: “Il virus si trasmette per contatto diretto o molto stretto e per questo i focolai tendono generalmente ad autolimitarsi”. Nonostante ciò, e le tante rassicurazioni di medici che indicano di “non generare il panico”, qualche giorno fa – precisamente il 14 giugno – la Commissione Europea ha deciso di finalizzare un contratto per l’acquisizione di 110 mila dosi di vaccino, che saranno a disposizione dei paesi membri. “Questo è un chiaro segnale che l’agenzia Hera ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 16 giugno 2022) Se la parola “emergenza sanitaria” sembrava essere solo un ricordo, in realtà il nuovo virus delsta facendo muovere i piani alti. I casi riscontrati in Europa nell’ultima settimana sono circa 900 e sulla pericolosità e sulla mortalità, che si aggira all’1 per cento, il direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza spiega che: “Il virus si trasmette per contatto diretto o molto stretto e per questo i focolai tendono generalmente ad autolimitarsi”. Nonostante ciò, e le tante rassicurazioni di medici che indicano di “non generare il panico”, qualche giorno fa – precisamente il 14 giugno – la Commissione Europea ha deciso di finalizzare un contratto per l’acquisizione di 110 mila dosi di vaccino, che saranno a disposizione dei paesi membri. “Questo è un chiaro segnale che l’agenzia Hera ...

Pubblicità

RobertoBurioni : L'OMS, già distintasi per la tempestività nel dichiarare la pandemia da COVID l'11 marzo 2020, quando mezzo mondo e… - Agenzia_Ansa : Vaiolo delle scimmie, Europa 'epicentro' della diffusione del virus. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) p… - RobertoBurioni : Vaiolo delle scimmie in Italia: 29 casi tutti uomini tranne uno. Altri dettagli importanti nell’articolo. I dati co… - GianniVezzani1 : RT @NicolaPorro: ?? Da non credere: ecco cosa sta pensando di fare l'#Oms...?? - NicolaPorro : ?? Da non credere: ecco cosa sta pensando di fare l'#Oms...?? -