Uranio impoverito, un italiano cita in giudizio la Nato La risposta: abbiamo l'immunità, non ci processerete (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel quasi silenzio totale italiano torna nelle aule giudiziarie il caso dell’Uranio impoverito e lo fa in Serbia, al tribunale di Belgrado Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 16 giugno 2022) Nel quasi silenzio totaletorna nelle aule giudiziarie il caso dell’e lo fa in Serbia, al tribunale di Belgrado Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

mummy53690440 : Uranio impoverito, un italiano cita in giudizio la Nato La risposta: abbiamo l'immunità, non ci processerete - EttoreCasoni : RT @LeftAvvenimenti: Uranio impoverito e torio nelle armi russe e in quelle fornite dalla Nato a Kiev? La nostra inchiesta sul 'rischio rad… - StefanoGalieni : RT @LeftAvvenimenti: Uranio impoverito e torio nelle armi russe e in quelle fornite dalla Nato a Kiev? La nostra inchiesta sul 'rischio rad… - CaressaGiovanni : Uranio e torio, la guerra è cancerogena - federtulli : RT @LeftAvvenimenti: Uranio impoverito e torio nelle armi russe e in quelle fornite dalla Nato a Kiev? La nostra inchiesta sul 'rischio rad… -