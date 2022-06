Una Vita anticipazioni 16 e 17 giugno 2022, Liberto in grossi guai? (Di giovedì 16 giugno 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda giovedì 16 e venerdì 17 giugno 2022 assisterete ad un momento difficile per Liberto, in quanto deve fare delle ristrutturazioni, ma purtroppo non ha il denaro sufficiente per fare i lavori e così inizia a pensare di provare a chiedere un prestito. Intanto Felipe, sempre più sprofondato nel mondo che si è creato dopo l’esplosione cinque anni prima, inizia a lamentarsi dell’operato di Prudencio. Seguite questo episodio anche in streaming su Mediaset Infinity alle ore 14:10. Scherzi a Parte 2022, telespettatori infuriati: “Siamo stati presi in giro di nuovo” Sono spuntate numerose critiche verso il varietà di Canale 5 in quanto non ci sarebbe stata molta trasparenza ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 giugno 2022) Nelle puntate di Unain onda giovedì 16 e venerdì 17assisterete ad un momento difficile per, in quanto deve fare delle ristrutturazioni, ma purtroppo non ha il denaro sufficiente per fare i lavori e così inizia a pensare di provare a chiedere un prestito. Intanto Felipe, sempre più sprofondato nel mondo che si è creato dopo l’esplosione cinque anni prima, inizia a lamentarsi dell’operato di Prudencio. Seguite questo episodio anche in streaming su Mediaset Infinity alle ore 14:10. Scherzi a Parte, telespettatori infuriati: “Siamo stati presi in giro di nuovo” Sono spuntate numerose critiche verso il varietà di Canale 5 in quanto non ci sarebbe stata molta trasparenza ...

