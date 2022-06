Ultime Notizie – Ucraina, Lavrov: “Contatto con Europa non è più priorità” (Di giovedì 16 giugno 2022) I contatti con l’Europa non sono più una “priorità”. Ad affermarlo all’emittente Ntv è il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in un’intervista a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, rilanciata dall’agenzia stampa russa Tass. “Abbiamo sempre lavorato con l’Occidente e l’Oriente, il Nord e il Sud. Dato che l’Occidente ha tagliato tutti i contatti, abbiamo obiettivamente lavorato con l’Oriente come prima. Stiamo espandendo i contatti con l’Oriente. In termini assoluti questi contatti stanno crescendo, mentre in termini relativi l’Europa è scomparsa dalle nostre priorità”, ha affermato il capo della diplomazia russa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) I contatti con l’non sono più una “”. Ad affermarlo all’emittente Ntv è il ministro degli Esteri russo Sergei, in un’intervista a margine del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, rilanciata dall’agenzia stampa russa Tass. “Abbiamo sempre lavorato con l’Occidente e l’Oriente, il Nord e il Sud. Dato che l’Occidente ha tagliato tutti i contatti, abbiamo obiettivamente lavorato con l’Oriente come prima. Stiamo espandendo i contatti con l’Oriente. In termini assoluti questi contatti stanno crescendo, mentre in termini relativi l’è scomparsa dalle nostre”, ha affermato il capo della diplomazia russa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Ferrari, sprint sull'elettrico: 15 nuovi modelli in quattro anni La Ferrari fa il suo ' Capital Market Day ', il Cavallino effettua un ulteriore passo in avanti. Il piano 2022 - 2026 è sicuramente ambizioso, ma anche molto determinato nel cambiamento. Com'è nello ... Mafia, la sentenza: 27 anni al killer delle carceri Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Il Sole 24 ORE CALCIOMERCATO LAZIO – Tra i pali si riaccende la pista Kepa Per questo motivo nelle ultime ore molti organi di stampa britannici hanno riportato come la Lazio potrebbe portare a Roma l’estremo difensore del Chelsea che ai Blues è caduto in disgrazia. Lo ... calciomercato chelsea kepa I problemi fisici di Carnesecchi hanno messo più di qualche dubbio alla dirigenza biancoceleste chiamata a fare una scelta entra breve termine. Per questo motivo nelle ultime ore molti organi di ... La Ferrari fa il suo ' Capital Market Day ', il Cavallino effettua un ulteriore passo in avanti. Il piano 2022 - 2026 è sicuramente ambizioso, ma anche molto determinato nel cambiamento. Com'è nello ...Segui il nostro canale UNISCITI Ricevi le nostreda Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.573 nuovi casi e 64 morti Per questo motivo nelle ultime ore molti organi di stampa britannici hanno riportato come la Lazio potrebbe portare a Roma l’estremo difensore del Chelsea che ai Blues è caduto in disgrazia. Lo ...I problemi fisici di Carnesecchi hanno messo più di qualche dubbio alla dirigenza biancoceleste chiamata a fare una scelta entra breve termine. Per questo motivo nelle ultime ore molti organi di ...