Ultime Notizie Roma del 16-06-2022 ore 18:10 (Di giovedì 16 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno compito in Ucraina il premier italiano Mario Draghi il presidente francese Macron il cancelliere tedesco scholz ha incontrato oggi a chi è il presidente zielinski i tuoi leader europei sono arrivati in mattinata a bordo di un treno notturno partito dal sud est della Polonia un viaggio di 10 ore via terra a causa della chiusura dello spazio aereo ucraino la visita Chi è che non era stato annunciato ufficialmente sebbene la notizia circolata nei giorni scorsi avete il mondo dalla vostra parte dichiarata un comandante ucraino il premier draghi durante la sua visita Irpina Il sobborgo a nord di chi è diventato uno dei luoghi simbolo del conflitto ucraino a causa dei massacri di Civili scoperti dopo che la città è stata riconquistata dalle forze ucraine a fine marzo Tutto questo deve essere ...

