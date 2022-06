Sciopero treni e trasporti: news oggi e domani 17 giugno 2022 (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – treni e trasporti, le news sullo Sciopero. Dalle 21.00 di oggi, infatti, incrocerà le braccia per 24 ore il personale Fs mentre domani, a Roma, a rischio corse saltate saranno i bus. Ecco le info: Sciopero PERSONALE FS 16-17 giugno – Sciopero nazionale del personale Fs per 24 ore a partire dalle 21.00 di domani, giovedì 16 giugno, e fino alle 21.00 di venerdì 17 giugno. L’agitazione sindacale, spiega il Gruppo Fs Italiane, “può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Se non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, per i treni regionali sono invece garantiti ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) –, lesullo. Dalle 21.00 di, infatti, incrocerà le braccia per 24 ore il personale Fs mentre, a Roma, a rischio corse saltate saranno i bus. Ecco le info:PERSONALE FS 16-17nazionale del personale Fs per 24 ore a partire dalle 21.00 di, giovedì 16, e fino alle 21.00 di venerdì 17. L’agitazione sindacale, spiega il Gruppo Fs Italiane, “può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Se non sono previste modifiche alla circolazione deia Lunga Percorrenza, per iregionali sono invece garantiti ...

Pubblicità

patriziarutigl1 : RT @Adnkronos: #Sciopero nazionale treni e trasporti, #16giugno: dalle 21.00 di oggi braccia incrociate per 24 ore per il personale Fs. htt… - Adnkronos : #Sciopero nazionale treni e trasporti, #16giugno: dalle 21.00 di oggi braccia incrociate per 24 ore per il personal… - Giornaleditalia : #sciopero Sciopero treni 17 giugno 2022 confermato: orari e fasce garantite anche su bus e metro - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Sciopero treni e trasporti: news oggi e domani 17 giugno 2022 - italiaserait : Sciopero treni e trasporti: news oggi e domani 17 giugno 2022 -