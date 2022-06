“Perché sono ancora single”. Elisabetta Gregoraci se lo lascia scappare: “C’è una cosa…” (Di giovedì 16 giugno 2022) Elisabetta Gregoraci, Perché è ancora single. A dare la spiegazione ufficiale è stata la stessa showgirl, che in un’intervista ha svelato le ragioni che la costringono attualmente a non avere un fidanzato al suo fianco. Mai si era sbilanciata così tanto sotto il punto di vista sentimentale nell’ultimo periodo, ma ora ha deciso di mettere da parte la sua riservatezza e di riferire proprio tutto ai suoi follower. La sua forma fisica è sempre smagliante e quindi sicuramente problemi a livello estetico non ce ne sono. Elisabetta Gregoraci, Perché è ancora single se lo chiedono in tanti e in altrettanti non si sono mai dati una risposta definitiva. E quindi ci ha pensato l’ex moglie di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 giugno 2022). A dare la spiegazione ufficiale è stata la stessa showgirl, che in un’intervista ha svelato le ragioni che la costringono attualmente a non avere un fidanzato al suo fianco. Mai si era sbilanciata così tanto sotto il punto di vista sentimentale nell’ultimo periodo, ma ora ha deciso di mettere da parte la sua riservatezza e di riferire proprio tutto ai suoi follower. La sua forma fisica è sempre smagliante e quindi sicuramente problemi a livello estetico non ce nese lo chiedono in tanti e in altrettanti non simai dati una risposta definitiva. E quindi ci ha pensato l’ex moglie di ...

Pubblicità

CarloCalenda : Perché hanno inquinato l’Italia con: la competenza non conta; l’istruzione neanche; si può vivere di sussidi; non c… - marattin : Anticipiamo il dibattito dei prossimi mesi. Quando la Bce varerà un nuovo “scudo anti-frammentazione”,ci saranno co… - EasyInve : Nelle prossime settimane ci saranno sempre più articoli e foto sulla siccità in Italia. È inevitabile e lo sapevamo… - SmithNephewPLC : L'infezione del sito chirurgico e la qualità della cicatrice sono fattori importanti per le pazienti operate al sen… - notsorpresa : Boh forse perché ci sono 900 #jeru in uno space di 1100 persone? -