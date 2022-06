Passera: ‘Quotare un’impresa in borsa? Necessaria chiarezza obiettivi perseguiti’ (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Agli imprenditori che pensano di quotare le proprie aziende in borsa, consiglio di partire dalla chiarezza. Bisogna spiegare bene al mercato il perché ci si quota e cosa si vuole raggiungere con i proventi della quotazione. Essere quotati comporta un impegno verso gli azionisti. È necessario, però, che la trasparenza riguardi non solo gli obiettivi o i risultati economico-finanziari e patrimoniali, ma anche riguardo al tema della sostenibilità che non è solo una moda”. Queste le parole di Corrado Passera, Fondatore e Amministratore Delegato di Illimity, durante il convegno “La Vita Agile” in corso a Lamezia Terme. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – “Agli imprenditori che pensano di quotare le proprie aziende in, consiglio di partire dalla. Bisogna spiegare bene al mercato il perché ci si quota e cosa si vuole raggiungere con i proventi della quotazione. Essere quotati comporta un impegno verso gli azionisti. È necessario, però, che la trasparenza riguardi non solo glio i risultati economico-finanziari e patrimoniali, ma anche riguardo al tema della sostenibilità che non è solo una moda”. Queste le parole di Corrado, Fondatore e Amministratore Delegato di Illimity, durante il convegno “La Vita Agile” in corso a Lamezia Terme. L'articolo proviene da Italia Sera.

