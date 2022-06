Non solo Neres, sfuma un altro obiettivo della Juve: andrà all’Arsenal per 50 milioni! (Di giovedì 16 giugno 2022) La Vecchia Signora è stata interessata a Gabriel Jesus in tutte le sessioni estive di calciomercato degli ultimi anni. Tuttavia, un po’ per il costo non indifferente, un po’ per la scelta di puntare altrove il matrimonio non è mai stato fatto. Neanche quest’anno la Juventus metterà le mani sul talento brasiliano che infatti si unirà alla corte di Mikel Arteta. L’Arsenal sta attuando un progetto estremamente interessante volto alla valorizzazione dei giovani unito a pochi giocatori di grande esperienza. Gabriel Jesus Arsenal Gabriel Jesus rientra alla perfezione nello stereotipo di attaccante ricercato dai Gunners: classe ’97, esperienza internazionale, tecnico e molto rapido. andrà a formare un tridente d’attacco straordinariamente forte e giovane assieme all’italo-brasiliano Martinelli e a Bukayo Saka. Oltre gli ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) La Vecchia Signora è stata interessata a Gabriel Jesus in tutte le sessioni estive di calciomercato degli ultimi anni. Tuttavia, un po’ per il costo non indifferente, un po’ per la scelta di puntareve il matrimonio non è mai stato fatto. Neanche quest’anno lantus metterà le mani sul talento brasiliano che infatti si unirà alla corte di Mikel Arteta. L’Arsenal sta attuando un progetto estremamente interessante volto alla valorizzazione dei giovani unito a pochi giocatori di grande esperienza. Gabriel Jesus Arsenal Gabriel Jesus rientra alla perfezione nello stereotipo di attaccante ricercato dai Gunners: classe ’97, esperienza internazionale, tecnico e molto rapido.a formare un tridente d’attacco straordinariamente forte e giovane assieme all’italo-brasiliano Martinelli e a Bukayo Saka. Oltre gli ...

