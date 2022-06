MotoGP, Enea Bastianini sul futuro in Ducati ufficiale: “E’ presto per fare annunci” (Di giovedì 16 giugno 2022) Decimo round del Mondiale 2022 di MotoGP ormai alle porte e ci si presenta al round del Sachsenring (Germania) in un contesto molto favorevole al francese Fabio Quartararo (Yamaha), vincitore dell’ultimo GP andato in scena sul tracciato di Barcellona (Spagna). Sulla pista catalana l’alfiere della scuderia di Iwata ha dominato la scena, approfittando alla grande degli errori dei suoi rivali, tra cui Enea Bastianini, caduto nelle fasi concitate della corsa. Attualmente il romagnolo è a quota 94 punti (terzo) nella classifica generale con un distacco di 53 lunghezze dal leader. Un gap non trascurabile frutto dell’incostanza del pilota del Gresini Racing, capace di vincere tre gare, ma anche di non andare a punti in altre circostanze. Una situazione non facile da gestire, probabilmente resa più tesa dalle voci di un possibile ingaggio nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Decimo round del Mondiale 2022 diormai alle porte e ci si presenta al round del Sachsenring (Germania) in un contesto molto favorevole al francese Fabio Quartararo (Yamaha), vincitore dell’ultimo GP andato in scena sul tracciato di Barcellona (Spagna). Sulla pista catalana l’alfiere della scuderia di Iwata ha dominato la scena, approfittando alla grande degli errori dei suoi rivali, tra cui, caduto nelle fasi concitate della corsa. Attualmente il romagnolo è a quota 94 punti (terzo) nella classifica generale con un distacco di 53 lunghezze dal leader. Un gap non trascurabile frutto dell’incostanza del pilota del Gresini Racing, capace di vincere tre gare, ma anche di non andare a punti in altre circostanze. Una situazione non facile da gestire, probabilmente resa più tesa dalle voci di un possibile ingaggio nel ...

Pubblicità

OA_Sport : #MOTOGP Non si sciolgono le riserve sul futuro di Bastianini in Ducati ufficiale. In Germania, si attende l'annunci… - MotorcycleSp : Gresini ha annunciato sui social media che giovedì pomeriggio farà un «grande annuncio». Il contenut... #MotoGP… - MotorcycleSp : Enea Bastianini avrà una grande novità nel suo garage di Sachsenring, a causa dell'assenza forzata d... #MotoGP… - dianatamantini : MOTOGP - Enea Bastianini deve rinunciare ad Alberto Giribuola per Covid. Inizio in salita per il Gran Premio di Ger… - corsedimoto : MOTOGP - Enea Bastianini deve rinunciare ad Alberto Giribuola per Covid. Inizio in salita per il Gran Premio di Ger… -