Monza, Galliani è scatenato: colpo a sorpresa e scippo all’Inter (Di giovedì 16 giugno 2022) Il Monza e Galliani sono scatenati e per la prossima stagione in Serie A pensano in grande: colpo a sorpresa sul nome che interessava anche all’Inter. Il Monza pensa in grande per la prossima stagione in Serie A. Dopo la promozione arrivata da pochissimo per il club di Galliani e Berlusconi, in ottica calciomercato sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 giugno 2022) Ilsono scatenati e per la prossima stagione in Serie A pensano in grande:sul nome che interessava anche. Ilpensa in grande per la prossima stagione in Serie A. Dopo la promozione arrivata da pochissimo per il club die Berlusconi, in ottica calciomercato sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @ACMonza: primo incontro tra Galliani e gli agenti di #Pinamonti - serieAnews_com : ?? Calciomercato #Monza, tre nomi nel mirino del club neo-promosso: spunta anche #Nandez come possibile colpo ?? - acm1899m : @battitomilan7 L’inter invece offre 5 per lukaku il chelsea ne vorrebbe 15,20 ma tranquilli, si fa sicuramente. Ha… - marcospanu5 : @gaiacagliari96 gia' vedo dura un brasiliano 10 anni in citta' di mare a #Monza tante cose non tornano ...Galliani… - calanalisi : #Galliani e lo scouting sembrano rette parallele. Crescita tecnica insostenibile #Monza #Pinamonti #JoaoPedro… -