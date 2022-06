Montuori: “De Laurentiis mi ha offeso in maniera pesante, non è napoletano, ma romano” (Di giovedì 16 giugno 2022) Gennaro Montuori tuona contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per alcune offese ricevute. Gennaro Montuori, si scaglia contro Aurelio De Laurentiis. L’ex capo tifoso della curva B e grande amico di Diego Armando Maradona ai microfoni di Tele A manifesta tutto il proprio disappunto per patteggiamento del presidente della Ssc Napoli: “Aurelio De Laurentiis mi ha gravemente offeso in più occasioni. Per me lui non è napoletano come dice di essere, ma è romano. Abbiamo avuto l’opportunità di vincere lo scudetto in questa stagione, ma non ci siamo riusciti”. Gennaro Montuori nel corso del suo intervento a Tele A ha poi aggiunto : “Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis hanno parlato del terzo posto come ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 16 giugno 2022) Gennarotuona contro il presidente del Napoli Aurelio Deper alcune offese ricevute. Gennaro, si scaglia contro Aurelio De. L’ex capo tifoso della curva B e grande amico di Diego Armando Maradona ai microfoni di Tele A manifesta tutto il proprio disappunto per patteggiamento del presidente della Ssc Napoli: “Aurelio Demi ha gravementein più occasioni. Per me lui non ècome dice di essere, ma è. Abbiamo avuto l’opportunità di vincere lo scudetto in questa stagione, ma non ci siamo riusciti”. Gennaronel corso del suo intervento a Tele A ha poi aggiunto : “Luciano Spalletti e Aurelio Dehanno parlato del terzo posto come ...

