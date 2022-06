Mina Settembre: ‘Pellicola d’Oro’ per Serena Rossi, miglior attrice di fiction (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono Serena Rossi e Alessandro Gassmann per la fiction tv e Marco Giallini e Aurora Giovinazzo per il cinema, gli attori e le attrici premiati con la ‘Pellicola d’Oro’, la cui cerimonia – presenti alla Casa del Cinema numerosi registi e artisti – si è svolta a Roma in Villa Borghese nell’area esterna della Casa del Cinema. L’attrice partenopea, assente alla cerimonia per impegni sul set, ha ricevuto il premio come miglior attrice di serie tv per Mina Settembre. Giallini è stato premiato come miglior attore di cinema per Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone e Gassmann come miglior attore di fiction per Un Professore di Alessandro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sonoe Alessandro Gassmann per latv e Marco Giallini e Aurora Giovinazzo per il cinema, gli attori e le attrici premiati con la, la cui cerimonia – presenti alla Casa del Cinema numerosi registi e artisti – si è svolta a Roma in Villa Borghese nell’area esterna della Casa del Cinema. L’partenopea, assente alla cerimonia per impegni sul set, ha ricevuto il premio comedi serie tv per. Giallini è stato premiato comeattore di cinema per Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone e Gassmann comeattore diper Un Professore di Alessandro ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Mina Settembre: 'Pellicola d'Oro' per Serena Rossi, miglior attrice di fiction ** - Nicola61408747 : Oltre al referendum c’erano ben 4 capoluoghi di regione al voto non 2 comuni da 100 abitanti, che cosa doveva trasm… - LEBBY4EVER : @mrs_albinati @ilaria_sabato No, non voglio vedere altro, perché poi mi faccio prendere. Maledetto il giorno in cui… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 12 giugno 2022, Mina Settembre 16.8%, Sergente Rex 13.4% - infoitcultura : Mina Settembre, le anticipazioni della quarta puntata -