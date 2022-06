Michelle Hunziker in vacanza al mare con le figlie mostra il mood dell’estate 2022

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 16 giugno 2022)è alcon le, con le piccole Sole e Celeste, in spiaggia in Emilia Romagna c’è anche mamma Ineke. Non mancano le foto di questa estateconche in bikini è un vero spettacolo ma è anche una mamma da sempre attenta e presente, in più capace di fare divertire le sue bambine e di divertirsi con loro. Non perde occasione per giocare con loro e per ammirarle mentre crescono così in fretta che non le sembra vero. “My Diva” scrive della piccola Celestendo un bellissimo scatto in bianco e nero della sua piccolina in spiaggia con occhiali da sole. Un’altra foto in bianco e nero ed è la più grande, Sole: “Cucciole crescono”. Il...