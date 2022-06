Mercato Fiorentina, scelto l’attaccante: è uno svincolato! (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo la conquista della qualificazione alla prossima edizione della Uefa Conference League, la Fiorentina di Rocco Commisso ha intenzione di rafforzarsi, e per farlo punta forte su un top player che milita in Serie A. Dopo appena 6 mesi a Firenze, Krzysztof Pi?tek farà ritorno all’Hertha Berlino; quindi il club viola ha intenzione di ingaggiare un altro bomber di razza che conosce benissimo il campionato italiano. Si tratta di Andrea Belotti. Andrea Belotti Torino Fiorentina Il gallo, dopo 7 stagioni con la maglia granata cucita addosso, saluterà il Torino e si avventurerà in un nuovo capitolo della sua vita calcistica. I club che vorrebbero l’attaccante della Nazionale italiana sono molti, ma su tutti c’è proprio la Fiorentina. Come riporta Tuttosport, infatti, la società viola ha già avviato i ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022) Dopo la conquista della qualificazione alla prossima edizione della Uefa Conference League, ladi Rocco Commisso ha intenzione di rafforzarsi, e per farlo punta forte su un top player che milita in Serie A. Dopo appena 6 mesi a Firenze, Krzysztof Pi?tek farà ritorno all’Hertha Berlino; quindi il club viola ha intenzione di ingaggiare un altro bomber di razza che conosce benissimo il campionato italiano. Si tratta di Andrea Belotti. Andrea Belotti TorinoIl gallo, dopo 7 stagioni con la maglia granata cucita addosso, saluterà il Torino e si avventurerà in un nuovo capitolo della sua vita calcistica. I club che vorrebberodella Nazionale italiana sono molti, ma su tutti c’è proprio la. Come riporta Tuttosport, infatti, la società viola ha già avviato i ...

