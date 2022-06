Matteo Bruno (M5s): Il presidente non viene mai in aula (Di giovedì 16 giugno 2022) – “Sono trascorsi 8 mesi dalle elezioni municipali e il presidente del Municipio VIII non è mai venuto in aula a riferire sul suo operato. Tale atteggiamento è vergognoso, infatti, la sua assenza in aula denota una scarsa considerazione di noi tutti Consiglieri”. Lo dichiara Matteo Bruno, Consigliere M5S del Municipio Roma VIII. “Infine – conclude Bruno – come veniamo a conoscenza dell’azione politica del presidente? Esclusivamente dai suoi canali social! Per me questo comportamento è inaccettabile”. Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) – “Sono trascorsi 8 mesi dalle elezioni municipali e ildel Municipio VIII non è mai venuto ina riferire sul suo operato. Tale atteggiamento è vergognoso, infatti, la sua assenza indenota una scarsa considerazione di noi tutti Consiglieri”. Lo dichiara, Consigliere M5S del Municipio Roma VIII. “Infine – conclude– come veniamo a conoscenza dell’azione politica del? Esclusivamente dai suoi canali social! Per me questo comportamento è inaccettabile”.

Pubblicità

Bruno_410 : @danielaranieri Se si vuole badare alla funzione, possiamo usare un altro termine per designare il 'centro pigliatu… - Profilo3Marco : RT @LegaSalvini: In diretta da Bruno Vespa, su Rai 1. Ci fate compagnia? Buona serata, Amici ?? - Noiconsalvini : In diretta da Bruno Vespa, su Rai 1. Ci fate compagnia? Buona serata, Amici ?? - LegaSalvini : In diretta da Bruno Vespa, su Rai 1. Ci fate compagnia? Buona serata, Amici ?? - Noiconsalvini : In diretta da Bruno Vespa, su Rai 1. Ci fate compagnia? Buona serata, Amici ?? -