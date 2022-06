Mascherine, prorogato l’obbligo: quando e dove vanno usate (Di giovedì 16 giugno 2022) Pare che la variante Omicron 5 stia “mietendo” nuovi contagi, per cui si parla già di rinnovo dell’obbligo delle Mascherine. Il 16 giugno decade l’obbligo di utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi. Dopo due anni non sembra vero, ed infatti c’è chi non ci crede veramente. I dati sembrano dare ragione agli scettici che non si fidano di un pieno ritorno alla normalità. Mascherina (pixabay)Non a caso i dati emanati dai bollettini emanati dal Ministero della Salute sembrano riconfermare un aumento dei contagi. In un settimana sono stati registrati più di 30.000 nuovi casi e 73 decessi. La stagione estiva non sembra fermare la diffusione del virus: il tasso di positività è salito al 17,2%. Mascherine, nuove proroghe per l’utilizzo Mascherine (pixabay)Il 15 giugno decadano molti ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 16 giugno 2022) Pare che la variante Omicron 5 stia “mietendo” nuovi contagi, per cui si parla già di rinnovo deldelle. Il 16 giugno decadedi utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi. Dopo due anni non sembra vero, ed infatti c’è chi non ci crede veramente. I dati sembrano dare ragione agli scettici che non si fidano di un pieno ritorno alla normalità. Mascherina (pixabay)Non a caso i dati emanati dai bollettini emanati dal Ministero della Salute sembrano riconfermare un aumento dei contagi. In un settimana sono stati registrati più di 30.000 nuovi casi e 73 decessi. La stagione estiva non sembra fermare la diffusione del virus: il tasso di positività è salito al 17,2%., nuove proroghe per l’utilizzo(pixabay)Il 15 giugno decadano molti ...

