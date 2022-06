(Di giovedì 16 giugno 2022) “Abbiamo visto una nuvola di fumo e poi il propagarsi delle fiamme”, racconta al Foglio chi abita a soli 400 metri dallo stabilimento didove, ieri sera, è divampato un’incendio che ha danneggiato il Tmb 2. L'impianto tratta circa 900 tonnellate al giorno di rifiuti. “Intorno le nove e mezza di ieri sera, qui, sembrava di stare davanti a un disastro da", dice Claudio Fetoni, consigliere del Comitato Valla Galeria Libera. "Abito a 2 chilometri, ma sopra di noi c’era un'enorme nuvola nera. Ho avuto paura e volevo portare via i mie due figli piccoli, ma poi ci siamo tappati in casa e siamo riusciti a superare la notte nonostante la puzza”. “I primi dati sulla qualità dell'aria li avremo domani", ha detto ai giornalisti Marco Lupo, il direttore di Arpa Lazio arrivato aintorno alle ...

Lazio_TV : Parlano i cittadini del Comitato Valle Galeria Libera.

...capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nella mega discarica romana in zona. ... Fonti dei Vigili del fuoco,di 'situazione sotto controllo' da questo punto di vista anche se ......capannoni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti nella mega discarica romana in zona. ... Fonti dei Vigili del fuoco,di 'situazione sotto controllo' da questo punto di vista anche se ... Malagrotta, parlano i residenti: "La nube come una bomba atomica" Propone un’altra soluzione, in linea con la politica del sindaco Gualtieri, il consigliere comunale Francesco Carpanò: «I tmb sono inutili, producono rifiuti dai rifiuti Basta con questa gestione dei ...Giovedì 16 giugno 2022 - 11:54. A Malagrotta i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati a spegnere il rogo. 'Al momento non avanziamo alcuna ipotesi sulle cause'. CONDIVIDI SU:. . . . . . . . . . . Roma ...